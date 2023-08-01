Инцидент произошел ночью 1 августа

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал об очередном вероломном нападении на Белокаменную. Беспилотный летательный аппарат врезался в одну из башен "Москва-Сити".



До делового центра российской столицы сумел долететь только один крылатый засланец противника. На уровне 21-го этажа есть повреждение фасада. Зафиксировано нарушение остекления на 150 "квадратах".



Остальные беспилотники были успешно сбиты отечественными системами противовоздушной обороны. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Как подчеркнул мэр столицы, на место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб. На данный момент сведений о пострадавших нет. В самое ближайшее время будут установлены все детали произошедшего, передает информационный ресурс "Свободная пресса".





Также отмечается, что на 21-м этаже здания находится Министерство экономического развития нашей страны. По некоторым данным, именно в это ведомство пытались попасть нападающие. Об этом сообщает интернет-издание URA.RU.



Тем временем, на полях специальной военной операции продолжают громить украинского противника. Новые беды Вооруженных сил этой страны ужаснули западных экспертов.

