Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА
Александр Цекало. Фото: Bocharov Denis/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Инцидент произошел ночью 1 августа

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал об очередном вероломном нападении на Белокаменную. Беспилотный летательный аппарат врезался в одну из башен "Москва-Сити".

До делового центра российской столицы сумел долететь только один крылатый засланец противника. На уровне 21-го этажа есть повреждение фасада. Зафиксировано нарушение остекления на 150 "квадратах".

Остальные беспилотники были успешно сбиты отечественными системами противовоздушной обороны. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как подчеркнул мэр столицы, на место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб. На данный момент сведений о пострадавших нет. В самое ближайшее время будут установлены все детали произошедшего, передает информационный ресурс "Свободная пресса".



Также отмечается, что на 21-м этаже здания находится Министерство экономического развития нашей страны. По некоторым данным, именно в это ведомство пытались попасть нападающие. Об этом сообщает интернет-издание URA.RU.

Тем временем, на полях специальной военной операции продолжают громить украинского противника. Новые беды Вооруженных сил этой страны ужаснули западных экспертов.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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