Дела киевского режима идут все хуже

Весь мир продолжает с замиранием сердца следить за событиями, разворачивающимися на территории украинского государства. Сегодня многие эксперты понимают, что участь бойцов украинской армии оставляет желать лучшего. На Западе ужаснулись тому, с чем пришлось столкнуться противнику России на фронте.



Западные аналитики отмечают, что отлично укрепленная линия обороны нашей страны стала страшным испытанием для незалежных военных. Украинцам пришлось столкнуться с очень хорошо укрепленными позициями. Прорваться сквозь них практически невозможно – противник продолжает нести колоссальные потери.



Эксперты отмечают, что за очень долгое время ни одной армии мира не приходилось сталкиваться с более сложной системой укреплений. Таким мнением поделился генерал австралийской армии в отставке Мик Райан. Для всушников происходящее стало настоящим адом.



Аналитики называют плотную систему оборонных укреплений "смертельной комбинацией". Незалежным воякам нужно преодолевать минные поля, при этом они постоянно находятся под обстрелом. Дроны противника и боевую технику успешно уничтожают, что приводит к панике в рядах украинской армии.



К слову, ранее стало известно, что лондонская администрация нашла лучшее применение нужным Украине танкам.

