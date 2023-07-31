Важной информацией поделились в Минобороны

Несмотря на бедственное положение, представители киевского режима не хотят сложить оружие и продолжают бросать в пекло конфликта солдат. Руководитель главного оборонного ведомства нашей страны Сергей Шойгу рассказал, сколько солдат Вооруженные силы Незалежной потеряли за этот месяц, июль. Масштабы трагедии украинского народа поражают.



Только за один календарный месяц потери незалежного противника составили более 20 тысяч человек. Киевские верховоды не жалеют своих военных и продолжают за счет их жизней отстаивать свои корыстные интересы, заваливая поля специальной военной операции горами трупов. Информацией о потерях противника глава российского министерства поделился с общественностью во время совещания с руководящим звеном нашей армии.

"Если говорить точно, то 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения", – сообщил о потерях ВСУ Шойгу.

Сообщается, что за второй летний месяц нашей армией был уничтожен десяток хваленых танков Леопард, 11 американских БМП Бредли, а также другая техника противника.



К слову, ранее на Западе пришли в ужас от обрушившейся на украинскую армию проблемы. Российская "смертельная комбинация" уничтожает противника.

