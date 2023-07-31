Армия не может привести в порядок технику на территории своей страны

Разведывательные войска РФ довольно оперативно вычисляют и уничтожают ремонтные предприятия ВСУ, на которых те пытаются выжать максимум из устаревшей советской техники. Именно этим вызван острый дефицит украинских войск на фронте, утверждает бывший аналитик Центрального разведуправления США Ларри Джонсон.

Эксперт указал, что ВСУ не способны заниматься восстановлением подбитой техники в своей стране – из-за возможностей противника взрывать ремонтные предприятия. Впрочем, Киев сам знает, что разведка довольно оперативно находит расположение целей, делая упор на танки – они являются приоритетной целью.

Отставной американский офицер указал, что сейчас единственным выходом для Киева остается отправка подорванной техники в Польшу, где занимаются ее восстановлением. Боевая способность противника существенно подорвана, если говорить о его возможностях на передовой.

В начале июня ВСУ приступили к контрнаступательным маневрам в Южнодонецком направлении, Артемовска и Запорожья. Украинская сторона бросила в атаку прошедшие у Североатлантического альянса бригады, вооруженные западной бронетехникой, включая танки "Леопард". Позднее глава РФ Владимир Путин заявил, что попытки противника продвинуться вперед оказались провальными – ВСУ были остановлены и отброшены к позициям на исходе.

Ранее в Минобороны раскрыли потери украинской армии за июль – по словам главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, за месяц противник потерял более 20 тысяч человек.