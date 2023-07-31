Лондон нашел лучшее применение для нужных Украине танков

Лондон нашел лучшее применение для нужных Украине танков
Фото: www.unsplash.com
Британцы сожалеют о содеянном

Сегодня коалиция западных стран делает все для того, чтобы держать украинскую армию в боевой готовности. Как известно, именно беспрецедентная поддержка со стороны англосаксов и Европы позволяет этой стране оставаться на плаву. Однако и западные кураторы киевского режима допускают оплошности. Так, в Великобритании посетовали из-за потерянных десятков танков Challenger 2.

Местные журналисты вспомнили о том, что британское правительство отправило в утиль целых 43 мощных танка. Разумеется, боевые машины могли бы найти себе лучшее применение в руках украинских вояк, добавили аналитики. Такое обстоятельство сильно расстроило экспертов, отмечает информационный ресурс "Свободная пресса".

Техника была отправлена в утиль в 2010 – 2014 годы. Сегодня, когда Вооруженные силы Незалежной переживают острую нехватку снарядов и боевой техники, такое решение Лондона кажется неоправданной расточительностью. Своими переживаниями поделились журналисты газеты The Times, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что ремонт данной техники казался нецелесообразным, так как требовал огромных финансовых вливаний. Британские власти решили не тратиться и просто уничтожили машины, сообщает телеканал "360". Более того, на утилизацию было потрачено 4,3 миллиона фунтов, что также печалит местных журналистов.

К слову, ранее стало известно, что западные страны приказали захватить Киеву в первую очередь.

Источник: The Times ✓ Надежный источник
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