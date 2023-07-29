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Хваленое контрнаступление Вооруженных сил украинского государства пока не привело к результатам, на которые рассчитывал киевский режим и его западные кураторы. Однако украинцы не собираются сдаваться, тем более, что Запад не позволит ВСУ сложить оружие.
Американские аналитики рассказали, какую цель перед незалежными вояками поставили западные кураторы. Как и следовало ожидать, речь идет о Крымском полуострове. Именно этот российский регион представляет особую значимость с точки зрения геополитики, а также является символом русского сопротивления неонацистам.
"Крым уже давно стал целью, имеющей большое символическое значение как для Киева, так и для его западных сторонников", – отмечают американские аналитики.
Впрочем, на сегодняшний день возможности Украины представляются весьма скромными. Истощение ресурсов не позволяет украинским воякам продвинуться на полях специальной военной операции по демилитаризации Киева.
К слову, ранее стало известно, какой удар России загнал Киев в тупик.
Токио старательно поддерживает западных кураторов