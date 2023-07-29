В США раскрыли планы украинской армии

Хваленое контрнаступление Вооруженных сил украинского государства пока не привело к результатам, на которые рассчитывал киевский режим и его западные кураторы. Однако украинцы не собираются сдаваться, тем более, что Запад не позволит ВСУ сложить оружие.



Американские аналитики рассказали, какую цель перед незалежными вояками поставили западные кураторы. Как и следовало ожидать, речь идет о Крымском полуострове. Именно этот российский регион представляет особую значимость с точки зрения геополитики, а также является символом русского сопротивления неонацистам.

"Крым уже давно стал целью, имеющей большое символическое значение как для Киева, так и для его западных сторонников", – отмечают американские аналитики.

Впрочем, на сегодняшний день возможности Украины представляются весьма скромными. Истощение ресурсов не позволяет украинским воякам продвинуться на полях специальной военной операции по демилитаризации Киева.



К слову, ранее стало известно, какой удар России загнал Киев в тупик.

