Судьбе Зеленского не позавидуешь

Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает выступать с пафосными речами и старается убедить общественность, что дела Вооруженных сил украинского государства не так плохи. Однако реальное положение дел говорит об обратном – армия Незалежной продолжает нести колоссальные потери. Как отметил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор, недавний мощный удар нашей страны поставил киевский режим в безвыходное положение.



Как отметил опытный американский эксперт, российские системы противовоздушной обороны демонстрируют отличные показатели. Перехват и мгновенное уничтожение ракет хваленой РЗСО HIMARS привели в бешенство киевских руководителей. Американский полковник уверен, что глава Незалежной Владимир Зеленский рвет и мечет. Украинские руководители очень рассчитывали, что это мощное оружие покажет свою эффективность и не будет сбито ПВО.

"Российской системе ПВО удается сбивать всевозможные ракеты. Это ощущение безвыходного положения мы наблюдаем у Зеленского. Он в ярости", – такими выводами поделился эксперт из Соединенных Штатов Америки.

К слову, ранее мощное российское оружие, массово истребляющее бойцов Вооруженных сил Украины напугало США.

