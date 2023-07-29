Истребляют ВСУ: США ужаснуло новое оружие России

Истребляют ВСУ: США ужаснуло новое оружие России
Фото: www.unsplash.com
Американцы внимательно следят за происходящим

Западные страны давно перестали скрывать, что принимают самое активное участие в конфликте, продолжающемся на территории украинского государства. Аналитики из Европы и США бдительно наблюдают за развитием событий и весьма опечалены тем, что Вооруженные силы Незалежной терпят поражение.

В Соединенных Штатах Америки обратили внимание, что новое мощное оружие нашей армии буквально истребляет украинского противника. Речь идет об отечественных ракетах "Изделие 305". Такие снаряды, в частности, применяются с вертолетов Ка-52М.

Американские аналитики сообщают, что высокоэффективные ракеты представляют серьезную угрозу для бойцов украинской армии. Отмечается, что смертоносный снаряд способен уничтожать врага на большом расстоянии.

Активное использование такой ракеты на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима существенно усложнило жизнь украинским воякам. Эксперты из США жалуются, что мощное оружие стало головной болью для киевского режима и его западных кураторов.

К слову, ранее в США рассказали, как Россия насолила Западу на Украине.

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
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