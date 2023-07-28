Мнением поделился бывший агент MI6

На сегодняшний день украинское государство остается площадкой, на которой разворачиваются важнейшие для всего мира события. Любопытными наблюдениями о происходящем поделился бывший агент британской разведки MI6 Аластер Круг.



Опытный разведчик обратил внимание, что Соединенные Штаты Америки уже понесли колоссальные потери из-за событий, которые произошли на территории Незалежной. В первую очередь, был уничтожен миф о несокрушимости американского вооружения. Теперь страх других стран перед США заметно поубавится.

"Этот миф полностью разрушен. Очень жестоко разрушен на Украине", – подчеркнул британский разведчик в отставке.

На протяжении многих месяцев армия нашей страны успешно уничтожает технику, которую киевскому режиму отравляют западные державы. При этом страны Европы и США обещали, что их военная мощь позволит Вооруженным силам Незалежной одержать победу или хотя бы привнести кардинальные перемены в происходящее. Все это оказалось пустым сотрясанием воздуха.



К слову, ранее в Турции обличили хитрый замысел Запада против России.

