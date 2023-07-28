Ненавистники готовы на многое, чтобы насолить нашей стране

Главной темой последних лет стало резко обострившееся противостояние между нашей страной и коалицией западных государств. Коллективный Запад старается сделать все для того, чтобы ослабить нашу страну и одержать над ней вверх. Очередной хитрый замысел ненавистников раскрыли жители Турции.



Интернет-пользователи из этого восточного государства уверены, что на сегодняшний день вашингтонская и лондонская администрации намерены распространить конфликт, развернувшийся на территории Незалежной, на все Черное море с тем, чтобы втянуть Турцию в настоящую войну с Россией. Такую информацию публикует интернет-издание "Радио 1".



Жители Турции отмечают, что их родное государство оказалось одной из ключевых фигур на шахматной доске. Именно Турция может стать той страной, которая изменит течение конфликта и поспособствует развязыванию новой глобальной войны. При этом люди с негодованием отмечают, что США и Британия хорошо устроились – одна страна чувствует себя в безопасности, находясь по ту сторону океана, а другая и вовсе отсиживается на острове.



Другие также отметили, что коварные замыслы западных стран хорошо известны российскому главнокомандующему Владимиру Путину.

"НАТО так или иначе хочет спровоцировать войну между Турцией и Россией. Путин видит это", – пишут турки.

Стоит отметить, что Анкара принимает самое деятельное участие в разрешении затянувшегося конфликта. Недавно эти вопросы глава страны Реджеп Эрдоган обсудил с руководителем китайского МИД Ван И. Об этом сообщает телеканал "360".



К слову, любопытным прогнозом об исходе конфликта ранее поделились зарубежные аналитики.

