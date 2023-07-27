США должны остановить контрнаступление

События, разворачивающиеся на территории украинского государства, остаются в зоне пристального внимания многих западных экспертов. Так, журналист авторитетного издания Responsible Statecraft Дэниел Ларисон поделился неожиданным прогнозом о судьбе Незалежной.



Именитый эксперт считает: если ситуация продолжит развиваться в том же ключе, украинское государство ждет незавидная судьба Сирийской Арабской Республики. Как известно, конфликт на территории этой многострадальной страны продолжается, а уровень жизни в ней очень резко упал.



К таким выводам специалист пришел после обнародования свежей информации с фронта. Вооруженные силы украинского государства продолжают нести колоссальные потери в живой силе и технике. Ларисон призывает вашингтонскую администрацию сделать все, чтобы как можно быстрее прекратить огонь и помочь киевскому режиму закрепиться на существующих позициях. В противном случае, Киев только проиграет.



Тем временем, украинские боевики продолжают терроризировать мирные города. Как сообщает телеканал "360", с раннего утра вояки украинской армии обстреляли Донецк 11 раз.



К слову, ранее шокирующая правда о маневре ВСУ ужаснула экспертов из США.

