Киеву спрогнозировали неожиданное будущее после новостей с фронта

Киеву спрогнозировали неожиданное будущее после новостей с фронта
Фото: www.unsplash.com
США должны остановить контрнаступление

События, разворачивающиеся на территории украинского государства, остаются в зоне пристального внимания многих западных экспертов. Так, журналист авторитетного издания Responsible Statecraft Дэниел Ларисон поделился неожиданным прогнозом о судьбе Незалежной.

Именитый эксперт считает: если ситуация продолжит развиваться в том же ключе, украинское государство ждет незавидная судьба Сирийской Арабской Республики. Как известно, конфликт на территории этой многострадальной страны продолжается, а уровень жизни в ней очень резко упал.

К таким выводам специалист пришел после обнародования свежей информации с фронта. Вооруженные силы украинского государства продолжают нести колоссальные потери в живой силе и технике. Ларисон призывает вашингтонскую администрацию сделать все, чтобы как можно быстрее прекратить огонь и помочь киевскому режиму закрепиться на существующих позициях. В противном случае, Киев только проиграет.

Тем временем, украинские боевики продолжают терроризировать мирные города. Как сообщает телеканал "360", с раннего утра вояки украинской армии обстреляли Донецк 11 раз.

К слову, ранее шокирующая правда о маневре ВСУ ужаснула экспертов из США.

Источник: Responsible Statecraft ✓ Надежный источник
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