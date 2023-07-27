Люди высмеивают главу Киева

Украинский президент Владимир Зеленский рискует войти в историю как самый недостойный президент Незалежной. Нынешний глава киевского режима пытается строить из себя героя нового времени, однако большинство людей взирают на него с нескрываемой иронией. И вот, лидер нации снова опозорился.



На этот раз пользователи социальных сетей недоумевают из-за странных подарков, которые глава киевской администрации преподнес главнокомандующему украинской армии Валерию Залужному и руководителю сухопутными войсками Александру Сырскому. Известные незалежные деятели получили презенты в честь своих дней рождений, однако в интернет-пространстве подарки вызвали лишь скепсис.



Так, Залужному вручили именной пистолет, а Сырскому – картину.



Первый презент некоторым комментаторам показался весьма символичным. Люди иронизируют, что таким образом президент готовит начальника ВСУ к поражению, за которым в соответствии с давними традициями может последовать отказ от жизни.



Также пользователи Сети недоумевают, как Зеленский догадался раздавать подарки в тот период, когда его страна находится в кровавом конфликте, а многие люди лишены возможности жить обычной жизнью.

"Подготавливает Залужного к поражению?", "Пиар место урегулирования конфликта", "Просто позор", – отмечают в социальных сетях.

Тем временем, наши правоохранители продолжают выявлять украинских шпионов. Так, российский суд дал по 15 лет двум агентам разведки Незалежной. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

