Зеленский лишится главного: аналитик из ЦРУ выступил с прогнозом для Украины

Зеленский лишится главного: аналитик из ЦРУ выступил с прогнозом для Украины
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
Киев потеряет далеко не один миллион долларов

России не составит большого труда сбить все переданные Украине истребители четвертого поколения F-16 – ее войска уже успешно уничтожали и продолжают "гасить" технику НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт отреагировал на новость о готовности Соединенных Штатов приступить к решению вопроса о передаче самолетов. Белый дом ранее сообщил, что поставки начнутся к концу текущего года, однако признал, что расклад сил от этого не изменится.

Джонсон подчеркнул, что в наличии российской армии тысячи боевых воздушных единиц, которые сокрушат F-16. Москва попросту некоторое время повозится с очередными американскими "игрушками" для ВСУ.

Ситуация, отмечает Джонсон, привела к тому, что Североатлантический альянс демилитаризируют – Россия уничтожает вооружение НАТО, которое, к тому же, демонстрирует далекую от нормальных показателей эффективность. За всей историей с передачей самолетов стоит лишь политический жест Запада, который лоббирует своих подрядчиков из оборонной отрасли. Последняя, как и прежде, является конечным выгодоприобретателем в украинском конфликте.

Ранее Джонсон заявил, что поражения Киеву можно избежать разве что при прямом вмешательстве Запада – в иных случаях победа режима Владимира Зеленского является чем-то фантастическим.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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