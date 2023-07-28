Кремль отреагировал на удар ВСУ по Таганрогу

Кремль отреагировал на удар ВСУ по Таганрогу
Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Путину уже доложили о произошедшем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что президент Владимир Путин проинформирован о произошедшем ударе ВСУ по Ростовской области.

Песков заявил, отвечая на вопрос журналистов о передаче неких поручений руководству Министерства чрезвычайных ситуаций, что жертв в результате ракетного удара нет.

"По крайней мере, что сейчас известно", – уточнил пресс-секретарь главы государства.

Песков вместе с тем выдвинул предположение, что коллективный Запад оставит без внимания и реакции произошедший в Таганроге обстрел.

В Министерстве обороны Российской Федерации ранее сообщили, что ВСУ выпустили по Таганрогу ракетный снаряд из выпущенной в советские годы ЗРК С-200, которая была переделана в ударный вариант.

Напомним, ранее "Утро" писало о взрыве в центре Таганрога, в ходе которого пострадали местные жители, оказавшиеся под завалами. До заявления Министерства обороны говорилось, что причиной ЧП мог стать снаряд неизвестного происхождения, осколки которого были позднее обнаружены. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выступила с осуждением в адрес украинской стороны, заявив, что Москва оставляет за собой право ответа.

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