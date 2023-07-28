Люди под завалами: что известно о страшном взрыве в центре Таганрога

Люди под завалами: что известно о страшном взрыве в центре Таганрога
NEWSIS/www.globallookpress.com
Телеграм-каналы пишут о прилетевшем снаряде

В Таганроге Ростовской области произошел взрыв, причина которого в настоящее время неизвестна. На месте уже находятся бригады скорой, а также спасательные службы.

Как отмечает РИА Новости, пострадавшие находятся под завалом у ресторана "Чехов сад", сообщают в социальных сетях. По предположительным данным, взрыв прогремел на Банковской площади.

Пострадавшим уже оказывается необходимая помощь.

В настоящее время известно о четырех пострадавших. В зданиях выбиты стекла, припаркованные рядом авто получили повреждения. Информация дополняется.

По неофициальным данным, причиной взрыв мог стать неизвестный снаряд, осколки которого были обнаружены на месте ЧП.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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