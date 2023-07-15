Киевскому режиму не на что рассчитывать

Вооруженные силы украинского государства продолжают терпеть поражения на фронтах специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Все, на что могут надеяться незалежные, это поддержка со стороны западных государств, без которой Украина беспомощна. Это стало последней соломинкой бывшей советской республики.



Однако, по мнению экс-аналитика Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Ларри Джонсона, и эта надежда не имеет под собой никаких оснований. Эксперт объявил, что на сегодняшний день даже прямое вмешательство западных государств в конфликт, разразившийся на территории Незалежной, не спасет главу страны Владимира Зеленского и его ближайших приспешников от карающей руки Армии России.



Джонсон отметил, что украинский противник так и не смог пробить линию обороны Вооруженных сил России. Кроме того, незалежным приходится отступать. Таким образом, всушников уже можно признать побежденной армией.

"Есть лишь один вариант – вмешательство западного государства, например, Польши, но исход это не изменит", – подытожил американский специалист.

Эксперт также отметил, что огневая мощь и живая сила нашей армии существенно превосходят украинского противника, а также ресурсы Североатлантического альянса. Таким образом, Зеленскому больше не на что надеяться.

