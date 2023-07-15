На Угледарском направлении исчезла иностранная техника

На Угледарском направлении исчезла иностранная техника
Фото: www.unsplash.com
Любопытной информацией поделился комбат

События, развернувшиеся на территории украинского государства, все также остаются главной темой мировой повестки. Ожесточенные бои продолжаются в разных зонах проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Как стало известно, на стратегически важном Угледарском направлении произошли серьезные перемены. Бойцы, воюющие в этой части фронта, сообщили, что на данном направлении практически полностью исчезла западная техника.

Такой информацией с журналистами поделился один из командиров батальонов с позывным Зима. Российский боец сообщил, что ранее здесь в изобилии присутствовала западная техника. Эти боевые машины украинский противник использовал для того, чтобы попытаться прорваться в районе Новодонецкого и других пунктов.

Изначально украинские вояки старались по максимуму использовать зарубежные боевые машины. На них они подъезжали к пункту назначения, где высаживались диверсанты и продолжали свое черное дело. После того, как такая тактика показала свою несостоятельность, незалежные провели работу над ошибками и теперь предпочитают делать "мелкие уколы" и больше не используют западную технику в таком количестве.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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