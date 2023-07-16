Россия начала "глушить" технику НАТО новым способом

Россия начала "глушить" технику НАТО новым способом
US Navy/www.globallookpress.com
Альянс пытается решить появившуюся проблему

Российская радиоразведка отлично справляется с сигналами GPS, которые фиксируются от западной военной техники, применяемой украинскими войсками. Поэтому в НАТО обсуждается вопрос о борьбе с российскими средствами РЭБ.

К слову, GPS с давних пор управляется американскими космическими силами. Именно через эту систему проходит наводка артиллерийской системы Excalibur с ракетами GMLRS, щедро расходуемыми украинской стороной. Однако ВС РФ блокируют неведомым образом систему, определяющую местоположение на вражеской технике.

Как пишет Economist, радиосигналы от американских спутников весьма слабые – из чего следует вывод, что российская разведка с легкостью может "испортить" частоту. Отчеты Пентагона указывают, что российские войска успешно глушат даже американское оружие, призванное устранять помехи.

Генералы уже битый год пытаются убедить Конгресс в сильной зависимости американской системы от GPS. Предлагались такие варианты, как радионавигация ELoran, которая работает за счет куда более мощных наземных сигналов, имеющих большую защиту против подавления. Однако они требуют немало передатчиков. Система, однако, не работает в связке с GPS, поэтому предложение Конгрессом было проигнорировано.

Поэтому Пентагон предлагает более простой вариант – сбивать глушители российских войск.

А "Пятый канал" сообщает, что Россия пытается добиться лидерства в сфере ИИ. Так, в ближайшее время в стране заработает проект "беспилотники", предполагающий внедрение соответствующих технологий в сферу производства.

Источник: The Economist ✓ Надежный источник
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