Пять пунктов: в США заявили о тайной стратегии Путина по Украине

Пять пунктов: в США заявили о тайной стратегии Путина по Украине
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действия нашего руководителя поражают американцев

Многие западные эксперты с нескрываемым восторгом наблюдают за тем, как виртуозно российский лидер Владимир Путин проводит внешнюю политику. Ветеран ВС Соединенных Штатов Америки Ноктис Дрейвен перечислил пять пунктов, из которых, по его мнению, состоит тайная стратегия нашего главнокомандующего по Украине.

В первую очередь, американский эксперт подчеркнул, что выверенная тактика России позволила добиться отличных успехов в борьбе Москвы с коллективным Западом, который действует руками Киева.

Дрейвен считает нашего президента "гением". Аналитик отметил, что за время затянувшегося конфликта Москве удалось исчерпать боевые возможности украинского противника. Во-вторых, благодаря сложившейся ситуации весь мир увидел истинное лицо главы Незалежной Владимира Зеленского. Кроме того, Путин виртуозно и публично разоблачил лживость Запада.

Трети пункт – за время конфликта существенно уменьшились военные запасы Североатлантического альянса. Кроме того, был нанесен сокрушительный удар по западной экономике, что позволило сплотить многие страны вокруг Москвы и Пекина.

Пятый пункт, по мнению Дрейвена, заключается в том, что благодаря сдержанности и аккуратным действиям Владимиру Владимировичу удалось предстать в очень выгодном свете в мировом пространстве. Уровень уважения к российскому лидеру увеличивается с каждым днем. Глава нашей страны стал самым влиятельным политиком на международной арене.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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