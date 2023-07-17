Кремль заявил об ответе на теракт в Крыму

Кремль заявил об ответе на теракт в Крыму
Фото: www.unsplash.com
Страшная трагедия произошла утром в понедельник

Сегодня, 17 июля, информационное пространство разорвали новости о том, что по Крымскому мосту был нанесен серьезный удар, в результате которого было повреждено железнодорожное полотно и погибли люди. В администрации российского лидера сообщили об ответе на вероломную провокацию.

Киевские власти пока официально не признали свою ответственность за подлую атаку по стратегически важному мирному объекту. Однако у многих политиков и экспертов нет сомнений, что за ударом стоят Вооруженные силы украинского государства.

Официальный представитель администрации главы России Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, каким образом Москва ответит на кровавую провокацию украинских боевиков. Голос Кремля сообщил, что в конечной перспективе самым правильным и эффективным ответом будет достижение всех целей, которые поставлены в рамках спецоперации по демилитаризации киевского режима.

"Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей СВО, которая будет продолжаться", – подчеркнул высокопоставленный госслужащий.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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