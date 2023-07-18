Удары возмездия: Армия России отомстила за теракт на Крымском мосту

Удары возмездия: Армия России отомстила за теракт на Крымском мосту
Фото: www.unsplash.com
Важной информацией поделились в военном министерстве

Сегодня, 18 июля, представители главного оборонного ведомства нашей страны сообщили, что в ночное время суток российская армия обрушилась с ударами отмщения по стратегически важным целям на территории украинского государства.

Сообщается, что мощные удары были нанесены по объектам, где велась подготовка террористических атак против нашей страны с применением морских дронов.

"Нанесен групповой удар возмездия", – сообщили в оборонном ведомстве.

Также отдельно отмечается, что был атакован крупнейший ремонтной завод, находящийся в районе Одессы. На этом предприятии изготавливались беспилотные катера, используемые украинским противником для нападения на российские земли.

Кроме того, в районе Николаева и Одессе стерты с лица земли склады, на которых хранилось топливо незалежных боевиков общим объемом около 70 тысяч тонн. Российские военные продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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