Важной информацией поделились в военном министерстве

Сегодня, 18 июля, представители главного оборонного ведомства нашей страны сообщили, что в ночное время суток российская армия обрушилась с ударами отмщения по стратегически важным целям на территории украинского государства.



Сообщается, что мощные удары были нанесены по объектам, где велась подготовка террористических атак против нашей страны с применением морских дронов.

"Нанесен групповой удар возмездия", – сообщили в оборонном ведомстве.

Также отдельно отмечается, что был атакован крупнейший ремонтной завод, находящийся в районе Одессы. На этом предприятии изготавливались беспилотные катера, используемые украинским противником для нападения на российские земли.



Кроме того, в районе Николаева и Одессе стерты с лица земли склады, на которых хранилось топливо незалежных боевиков общим объемом около 70 тысяч тонн. Российские военные продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.

