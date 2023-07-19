Зеленский предложил отомстить России за ультиматум по зерновой сделке

Киеву нужно выбить деньги и ударить по врагу

Киев готов взяться за налаживание поставок украинского продовольствия из украинских портов через Румынию и Болгарию после приостановления зернового соглашения. Посол страны в Турции Василий Боднар заявил, что Незалежная уже создала необходимый фонд "гарантирования рисков" для привлечения компаний, готовых предоставлять суда для перевозок.

Боднар уверен, что после отказа РФ продлевать сделку зерно можно перевезти через соседние балканские страны для минимизации рисков. Однако такая инициатива потребует ответственности уже на международном уровне, передает URA.ru.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев уже направил генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гуттеришу, а также турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану предложение о продлении зернового соглашения уже без привлечения Российской Федерации, отмечает "Общественная служба новостей".

Как указывает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", Россия отмечала на отсутствие перспектив в вопросе продления зернового соглашения – стороны не выполнили условия Москвы, на которых та согласилась дать "зеленый свет" черноморской инициативе.

Как отмечает телеканал "360", Соединенные Штаты выделят Киеву 350 млн долларов в качестве допмер по оказанию помощи после решения Кремля не продлевать соглашение о перевозке зерна.