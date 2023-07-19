У НАТО появилась неприятная новость для Киева

У НАТО появилась неприятная новость для Киева
Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/www.globallookpress.com
Боеприпасов станет еще меньше

Западные государства потенциально не готовы к очередному военному конфликту после ситуации с Украиной. Если КНР решится на боевые действия для достижения собственного суверенитета на Тайване, НАТО банально не сможет контролировать ситуацию.

Как пишет Financial Times, альянс изрядно израсходовал собственные запасы вооружения, которое передал Украине. По некоторым данным, оборонно-промышленная база коллективного Запада не справляется с необходимыми запасами, несмотря на обширные производственные мощности.

Ситуация привела к озабоченности руководства альянса – НАТО сомневается в собственной готовности противостоять устремлениям Китая и его планам на Тайване.

"ОПК Запада настолько консолидирован, что не способен расшириться для удовлетворения растущего спроса. Фактически, мы медлительны и находимся в сильном отставании. У нас ничего не имеется в достатке", – приводит издание заявление одного из спикеров.

Пока что у Украины сохраняются в достаточном количестве боеприпасы НАТО для ударов по российским объектам. Однако ВС РФ ранее дали ответ на атаку по Крымскому мосту – в одесском порту вывели из строя зерновой и масляный терминалы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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