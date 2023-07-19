Украина готова на отчаянный шаг

Киевский режим, как и его западные кураторы, делали огромную ставку на контрнаступление Вооруженных сил Украины. Однако реальность продемонстрировала, что незалежные боевики не способны нанести серьезный урон российским позициям. На этом фоне Киев готов пойти на что угодно, лишь бы не признавать свое поражение. Таким мнением поделился американский разведчик в отставке Скотт Риттер.



Опытный аналитик из Соединенных Штатов обратил внимание, что сейчас украинцы испытывают нехватку в живой силе. Многие бойцы отдали свои жизни во славу преступного киевского режима. Теперь единственным призрачным шансом Киева на победу остается прямое вмешательство Североатлантического альянса.



При этом власти Незалежной даже не собираются думать о том, к чему может привести подобное развитие событий. Очевидно, что вступление западных стран в конфликт с Россией обернется третьей мировой войной. Впрочем, киевские власти это не пугает. Украинские верховоды не способны мыслить дальше собственных мелкотравчатых интересов.

"Украина желает, чтобы мир совершил суицид ради нее", – уверен американский военный аналитик.

Кроме того, Риттер обратил внимание на нездоровую обстановку, царящую на Украине. Парни и мужчины боятся выходить из квартир, так как их могут схватить прямо на улице, забрать в военкомат и отправить на фронт.

К слову, ранее у НАТО появилась неприятная новость для Киева. Западные государства потенциально не готовы к очередному военному конфликту после ситуации с Украиной.

