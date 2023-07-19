Крах государства: в Киеве забили тревогу после маневра России

Крах государства: в Киеве забили тревогу после маневра России
Фото: www.unsplash.com
Незалежные понимают, что шансов у них немного

После вероломного нападения на Крымский полуостров российская армия не стала терять время и тут же поразила стратегически важные цели на территории украинского государства. Как отметил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, высокая эффективность действий России и фактическая беспомощность ВСУ продемонстрировали, что украинский противник не способен противостоять мощи России.

Удары возмездия обрушились на объекты в Одессе, где шла подготовка морских беспилотников для диверсий на территории нашей страны. Соответствующие решения были приняты мгновенно, массированные удары стерли с лица земли несколько важных объектов.

"Фактически уничтожен один порт. Нанесен огромный ущерб. Украина разгромленная страна", – подчеркнул Соскин.

Аналитик особо отметил, что до такого состояния украинское государство довели нынешние руководители Незалежной. Эксперт добавил, что лидер Украины Владимир Зеленский фактически поставил под угрозу само существование этой страны. Крах государства уже не за горами. Армия
Украины не способна отражать атаки ВС России, так что эта страна обречена на поражение.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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