Леопарды и Брэдли: армия Украины пошла в атаку на Запорожье

Леопарды и Брэдли: армия Украины пошла в атаку на Запорожье
Фото: www.unsplash.com
Украинцы вооружились западной техникой

Несмотря на череду провалов на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима, Вооруженные силы Незалежной не теряют надежды добиться успеха хотя бы на каком-нибудь направлении. Сегодня, 19 июля, стало известно, что украинские боевики ринулись в новую атаку на Запорожье.

Такой информацией с общественностью поделился представитель местных властей Владимир Рогов. Высокопоставленный госслужащий сообщил, что украинский противник вооружился западной техникой. В атаку пошли хваленые танки немецкого производства Леопарды, а также боевые машины пехоты Брэдли.

"Несколько часов шли артиллерийские дуэли, а также массированная артподготовка", – рассказал Рогов.

Представитель запорожской администрации сообщил, что наша армия, как и противник, не жалела снарядов. Сейчас Вооруженные силы Незалежной перешли в наступление на рубеже Работино – Вербовое. Украинцы используют десятки единиц бронированной техники. До этого всушники провели ротацию и перебросили новые силы из резерва.

Рогов особо отметил, что российские бойцы заранее обнаружили подозрительные действия со стороны украинского противника. Дроны заметили врага, по которому был нанесен мощный артиллерийский удар.

"Начались тяжелые бои. Вечер и ночь обещают быть горячими", – сообщил  Рогов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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