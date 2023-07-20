Киев намерен бить по судам, идущим в российские порты Черного моря

Украина пытается запретить перемещение судов на северо-востоке Черноморья

Сегодня, 20 июля, главное оборонное ведомство украинского государства сообщило, что с завтрашнего дня все суда, которые будут следовать в акватории Черноморья по направлению к российским портам, станут рассматриваться как законные цели для нанесения ударов.

В украинском министерстве подчеркнули, что такие суда будут считаться потенциально перевозящими грузы боевого назначения, а значит могут быть атакованы Вооруженными силами Незалежной.

Также киевские власти заявили, что свободное перемещение судов в северо-восточной зоне Черноморья запрещается с сегодняшнего дня. В общем доступе уже размещена соответствующая навигационная информация.

Напомним, с сегодняшнего дня Министерство обороны нашей страны рассматривает все суда, идущие в украинские порты по водам Черного моря, как перевозчиков боевых грузов.

Несмотря на серьезные провалы на поле боя, украинские боевики продолжают попытки достичь успеха хотя бы на каком-нибудь из направлений. Вчера стало известно, что вооружившись западной военной техникой, всушники двинулись в новую атаку на Запорожскую область.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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