В США описали план Москвы

После резонансного нападения украинского противника на Крымский полуостров наши военные мощными ударами разбомбили стратегически важные объекты ВСУ. По мнению американского разведчика в отставке Скотта Риттера, это только начало. Опытный аналитик из США описал ближайшие планы нашего государства.



Американец уверен, что в неотдаленном будущем бойцы российской армии полностью уничтожат базы незалежного противника, расположенные в Одессе. Таким образом будет ликвидирована исходящая оттуда для Крымского полуострова угроза.

"Россия сделает так, чтобы Одесса больше не использовалась в качестве платформы для атак", – пояснил аналитик из Соединенных Штатов Америки.

Риттер отметил, что Вооруженные силы Незалежной фактически используют этот мирный город как стартовую площадку для нападения на новые российские территории. Россия намерена в кратчайшие сроки нейтрализовать угрозу. В самое ближайшее время этот насущный вопрос будет решен.



К слову, ранее в Соединенных Штатах раскрыли самоубийственный план Киева. Украинские власти понимают, что проигрывают, и теперь готовы на все ради того, чтобы остаться на плаву еще хотя бы какое-то время.

