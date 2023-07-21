Около моста в Киеве произошло ЧП: все в дыму

Около моста в Киеве произошло ЧП: все в дыму
Фото: соцсети
На месте образовалась огромная пробка

Местные Telegram-каналы сообщают, что в центре Киева произошло чрезвычайное происшествие. Люди стали снимать из окон квартир огормный столб дыма, который поднимается над городом. 

Что именно произошло – неизвестно. Очевидцы утверждают, что пожар полыхает неподалеку от моста через Днепр. На въезде уже образовалась пробка на несколько километров. 

Позже появились сообщения, что неподалеку от моста загорелось кафе в районе Гидропарка. Оперативные службы сообщили, что все удалось ликвидировать, жертв нет. Что стало причиной возгарания выясняют. 

Ранее российское Минобороны заявило о нанесении ударов возмездия в Одесской области, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Подобное назвали ответом на теракт на Крымском мосту. Генсек ООН Гутерриш осудил российские атаки на украинские порты в Черном море, указывает телеканал "360".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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