Кремль сделал прозрачный намек для Киева и его союзников

Учения Черноморского флота стали своего рода предупреждением всему коллективному Западу и президенту Украины Владимиру Зеленскому в частности. Киев и его союзников предостерегли от вольных демаршей морских судов, которые Запад может замаскировать под "гражданские". Москва же будет рассматривать транспорт, который плывет не там, где следовало, военной целью.

Как пишет Daily Mail, Минобороны провело учения с применением крылатых ракет после отказа продлевать зерновую сделку, указав, что доставляющие грузы суда, следующие в украинские порты, вполне тянут на цель для поражения.

Напомним, 21 июля Минобороны объявило о плановых учебных маневрах Черноморского флота, который отработал меры, направленные на изолирование временного закрытого для гражданских судов района, проведя тренировку по задержанию кораблей-нарушителей.

Турецкие медиа же назвали отказ Кремля от продления черноморской инициативы местью за игнорирование его условий. Однако, считает обозреватель, у Москвы остается еще немало вариантов для дальнейших публичных сигналов, которые бы продемонстрировали ее настрой и стремление реализовать собственные интересы. Как пример – военные маневры в пределах Черного моря.