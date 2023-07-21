Турция поглумилась над Западом после выхода РФ из зерновой сделки

Анкара делает выводы

Именно Западу предстоит расплатиться за все последствия антироссийских санкций и решений против Кремля, принятых по итогам саммита НАТО. Первый платеж – удар по зерновой сделке, нанесенный Кремлем в отместку за невыполнение его условий, указывает турецкий обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Журналист подчеркивает, что Россия способна предпринять и более серьезные меры, если не увидит уступок со стороны коллективного Запада в свою сторону для возобновления действия зернового соглашения.

"Если Запад желает пойти на уступки для зернового коридора, вероятны новые шаги, которые он точно не оценит. Путин – гроссмейстер в политике", – указывает Эрчин.

Вместе с тем обозреватель подчеркнул, что Путин заручился в вопросе черноморской инициативы поддержкой Анкары в лице Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрчин предполагает, что обе страны пытаются выстроить новую стратегию взаимодействия. Впрочем, Турция стремится заручиться положительным решением Москвы.

Напомним, соглашение о перевозке зерна по зеленым коридорам было прекращено после заявления российской стороны – Кремль указал, что возобновить сделку можно лишь после выполнения его условий. В Министерстве обороны же отметили, что суда, следующие в порты Украины по Черному морю, будут расцениваться как перевозчики военного груза.

А телеканал "360" пишет, что учения Черноморского флота стали наглядной демонстрацией возможных действий РФ после отказа от продления зерновой сделки.