Анкара срочно обратилась к Москве: дела турков совсем плохи

Россию молят возобновить зерновую сделку

Отказ российской стороны от возобновленя зерновой сделки стал серьезным ударом сразу по нескольким странам. В частности, потрясения пришлось пережить Турции, где курс лиры моментально упал до исторического минимума.

Следом турецкому ЦБ пришлось пойти на радикальный шаг из-за обострившейся инфляции. Регулятор поднял ключевую ставку на 2,5 пункта – до 17,5%, чтобы хоть как-то выправить плохую ситуацию в стране. Подобное во многом стало отражением решения Владимира Путина отказаться от дальнейшего продолжения черноморской инциативы.

На этом фоне, по данным дипломатических источников, Анкара срочно обратилась к Москве с просьбой. Турция настаивает на продолжении выполнения условий зерновой сделки в четырехстороннем формате.

"В связи с этим мы продолжаем предпринимать шаги в данном направлении", – заявляют турки.

Россия, в свою очередь, проводит учебные стрельбы по кораблям-мишеням в Черном море, тренируясь наносить удары по нарушителям установленного режима на запрет перемещения в украинские порты, сообщает RT.

Ранее Владимира Путина призвали нанести "удар возмездия" по Эрдогану.