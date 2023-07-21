Путина призвали нанести "удар возмездия" по Эрдогану

Руководство просят отказаться от поставок овощей из Турции

Известный актер Станислав Садальский оказался возмущен тем, что до сих пор с российской стороны не было закономерного ответа на действия Реджепа Эрдогана. Так он отреагировал на новость, что Минсельхоз увеличил квоту на экспорт помидоров из страны с 350 до 500 тыс тонн.

Он напомнил, что еще несколько лет назад поставки овощей и фруктов из Турции были под запретом, но в последнее время решение было отменено и несколько раз повышались пределы квоты. Артиста возмутило, что Москва постоянно оказывает поддержку Анкаре, но не видит аналогичных действий в обратную сторону.

"Когда удары возмездия прилетят к Эрдогану?! <...> За нашу помощь мы получаем разную гадость", – выпалил Садальский.

Его также возмутили поставки картошки из Турции, поскольку этот продукт можно экспортировать и из Белоруссии. Впрочем, как и помидоры.

Ранее Владимир Путин решил приостановить действие черноморской инициативы. Подобный шаг привел к обрушению турецкой лиры до исторического минимума.

Накануне из-за инфляции турецкому ЦБ пришлось повысить ключевую ставку на 2,5 п.п. до 17,5%. Об этом сообщала Общественная служба новостей.