Путину хватило одной фразы для обвала турецкой лиры

Путину хватило одной фразы для обвала турецкой лиры
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Курс валюты Эрдогана летит вниз быстрее рубля

Турецкая лира, пишут СМИ, олицетворяет собой экономическую неустойчивость при проведении сомнительной монетарной политики. Последние семнадцать лет лира обваливалась и продолжает падать в 17 раз по отношению к американскому доллару.

После заявления Кремля о приостановке действия зернового соглашения, в котором ключевым интересантом выступала Анкара, курс лиры к американской валюте достиг нового минимума, установившись на уровне в 26,32 лиры за доллар.

После заявления президента РФ об отказе Москвы продлевать соглашение турецкая лира зашаталась. Кремль напоминает, что ключевые требования российской стороны в рамках черноморской инициативы – а именно возобновление экспорта продовольствия с удобрениями, а также включение "Россельхозбанка" в систему SWIFT – так никто и не выполнил. А потому соглашаться на продление договора Москва не собирается.

Впрочем, перед медиа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган излучает позитив, заявляя, что инициатива Анкары "ушла в историю". Однако РФ намерена восстановить ситуацию в Черном море до июля прошлого года, если готова отозвать гарантии безопасности судов по "зерновому коридору".

Ранее Эрдоган выразил уверенность, что сможет добиться соглашения с Путиным по продлению зерновой сделки – для этого диалог между двумя государствами пройдет изначально на уровне глав МИД.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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