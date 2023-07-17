Путину хватило одной фразы для обвала турецкой лиры

Курс валюты Эрдогана летит вниз быстрее рубля

Турецкая лира, пишут СМИ, олицетворяет собой экономическую неустойчивость при проведении сомнительной монетарной политики. Последние семнадцать лет лира обваливалась и продолжает падать в 17 раз по отношению к американскому доллару.

После заявления Кремля о приостановке действия зернового соглашения, в котором ключевым интересантом выступала Анкара, курс лиры к американской валюте достиг нового минимума, установившись на уровне в 26,32 лиры за доллар.

После заявления президента РФ об отказе Москвы продлевать соглашение турецкая лира зашаталась. Кремль напоминает, что ключевые требования российской стороны в рамках черноморской инициативы – а именно возобновление экспорта продовольствия с удобрениями, а также включение "Россельхозбанка" в систему SWIFT – так никто и не выполнил. А потому соглашаться на продление договора Москва не собирается.

Впрочем, перед медиа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган излучает позитив, заявляя, что инициатива Анкары "ушла в историю". Однако РФ намерена восстановить ситуацию в Черном море до июля прошлого года, если готова отозвать гарантии безопасности судов по "зерновому коридору".

Ранее Эрдоган выразил уверенность, что сможет добиться соглашения с Путиным по продлению зерновой сделки – для этого диалог между двумя государствами пройдет изначально на уровне глав МИД.