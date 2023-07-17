Эрдоган объявил о своей победе над Россией

И над всем миром

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пыталась приложить максимум усилий для спасения черноморской инициативы, которую объявил дипломатическим успехом Турции, вошедшим в историю.

Реализация соглашения с Украиной, Турцией и Россией, отметил президент Турции, позволила вывезти более 33 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, что позволило избежать кризиса, который мог возникнуть из-за дефицита продовольствия, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Вместе с тем Эрдоган утверждает, что российский коллега Владимир Путин также желает продления соглашения зернового соглашения.

"Верю, что мой друг Путин желает, чтобы этот мост продолжал существовать. Я намерен провести с ним переговоры", – высказался Эрдоган.

Вместе с тем глава республики анонсировал предстоящий диалог между министром иностранных дел Турции Хаканом Аданом и главой российского МИД Сергеем Лавровым. Разговор глав внешнеполитических ведомств, по признанию Эрдогана, необходим для "быстрого преодоления расстояния".

Однако российская сторона до сих пор продолжает указывать на свой отказ от соответствующей инициативы. В МИД ранее сообщили, что направили Киеву и Анкаре, а также секретариату ООН возражение против продления соглашения.