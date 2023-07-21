ООН выступила с заявлением после выходки Зеленского

ООН выступила с заявлением после выходки Зеленского
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Украина отметилась очередным международным скандалом

Заявления о применении кассетных боевых припасов американского производства Украиной вызывают обеспокоенность. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отметив, что организация уже ознакомлена с крайне тревожной информацией.

Дюжаррик отметил, что такое вооружение должно остаться исключительно в прошлом.

В начале июля американский лидер Джо Байден заявил, что Пентагон собирается выделить украинским войскам кассетные снаряды. Спустя неделю Министерство обороны Соединенных Штатов отметило, что ВСУ уже получили припасы в распоряжение – однако из других государств, а не из Штатов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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