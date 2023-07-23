Военный аналитик считает, что поражение Киева - лишь вопрос времени

Украина решила сменить тактику на фронте, отказавшись от варианта с "истощением" российских войск. Вместо этого Киев пытается делать упор на небольшие группы для создания клина в обороне противника. Однако ВСУ терпят неудачу за другой, что однажды приведет к полной сдаче украинских городов, считает отставной полковник армии США Дэниел Дэвис.

По словам военного аналитика, равнинная местность сыграет не на пользу украинским войскам. Учитывая, что российская авиация господствует в небе, ВСУ теряют в немалом количестве живую силу, которая выходит в наступление под открытым небом. Бронетехника также быстро нейтрализуется и остается гореть в полях.

Цели ВСУ, считает Дэвис, не достигнуты и вряд ли в целом будут выполнены хотя бы на тактическом уровне. Наиболее разумное решение – переговорная позиция. Однако Киев здесь весьма принципиален, хотя диалог с Москвой позволил бы ему сохранить остатки "свободы и территории".

"Чем дольше они медлят с решением, тем больше Россия наращивает собственную мощь для собственного наступления – итогом которого, возможно, станет переход под ее контроль Харькова или Одессы", – делает вывод отставной полковник.

Ранее в ООН выразили крайнюю обеспокоенность из-за применения Украиной кассетных боевых припасов американского происхождения.