Россия побила рекорд по уничтожению иностранной техники ВСУ

Россия побила рекорд по уничтожению иностранной техники ВСУ
Kay Nietfeld/www.globallookpress.com
За сутки противник потерял более 30 единиц

Лишь за бой российская армия уничтожила более пятнадцати танков "Леопард", а также более двух десятков американских машин боевой пехоты "Брэдли", о чем стало известно сегодня, 23 июля.

Информацию привел российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как указал глава РФ, такого рекорда по уничтожению иностранной техники за сутки еще никто не видел.

Путин так же добавил, что в том самом бою с украинской стороны действовали подразделения со 100-процентным иностранным укомплектованием. Попытки контрнаступления стоили ВСУ 26 тысяч человек, передает "Пятый канал".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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