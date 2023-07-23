Россия побила рекорд по уничтожению иностранной техники ВСУ

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Лишь за бой российская армия уничтожила более пятнадцати танков "Леопард", а также более двух десятков американских машин боевой пехоты "Брэдли", о чем стало известно сегодня, 23 июля.
Информацию привел российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как указал глава РФ, такого рекорда по уничтожению иностранной техники за сутки еще никто не видел.
Путин так же добавил, что в том самом бою с украинской стороны действовали подразделения со 100-процентным иностранным укомплектованием. Попытки контрнаступления стоили ВСУ 26 тысяч человек, передает "Пятый канал".
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