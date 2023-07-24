Всего четыре часа: шокирующая правда о маневре ВСУ ужаснула США

Всего четыре часа: шокирующая правда о маневре ВСУ ужаснула США
Фото: www.unsplash.com
Киев пытается прорвать нашу оборону

Вооруженные силы украинского противника продолжают нести огромные потери на фронтах СВО. Однако незалежные командиры, не жалея обычных солдат, стараются выслужиться перед западными кураторами и идут в новые атаки. Происходящее в рядах ВСУ ужаснуло американских аналитиков.

Эксперты сообщают, что последние маневры украинских военных приводят к колоссальным потерям. Речь идет о попытках армии Украины прорвать нашу оборонную линию. Вояки стараются найти брешь в укреплениях, однако только теряют технику и живую силу.

Аналитики авторитетного американского издания Military Watch отмечают, что руководители киевского режима отправляют на передовую едва обученных призывников. Люди, у которых практически нет никакого опыта, чувствуют себя на поле боя беспомощными и часто совершают ошибки, которые заканчиваются гибелью.

По данным американских аналитиков, продолжительность жизни на некоторых участках фронта достигает всего четырех часов. При этом отмечается, что речь идет не только об украинских солдатах, но и о западных наемниках, которых бросают на передовую.

Тем временем, бойцы Армии Российской Федерации продолжают продвигаться вперед. Сегодня, 24 июля, советник врио руководителя ДНР Ян Гагин подтвердил, что расположенное под многострадальным Артемовском село Клещеевка находится под полным контролем наших бойцов. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Military Watch ✓ Надежный источник
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