Эрдоган сговорился с Киевом за спиной России

Эрдоган сговорился с Киевом за спиной России
Фото: www.unsplash.com
Турецкий лидер побеседовал с Зеленским

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил, что обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским способы урегулирования конфликта, продолжающегося на территории Незалежной. Более того, глава турецкого государства подчеркнул, что его страна готова внести свою лепту в разрешение конфликта.

Диалог без участия нашего государства состоялся между президентом Турции и руководителем киевского режима 7 июля, когда Зеленский прибыл в Стамбул с визитом. Эрдоган сообщил, что изложил гостю мысли турецких властей по поводу затянувшегося конфликта. Анкара выступает за урегулирование ситуации в кратчайшие сроки и готова принять самое деятельное участие в установлении мира.

Об этом президент Турции заявил в обращении к нации после заседания местного правительства. Стоит отметить, что руководитель турецкого государства внимательно следит за происходящим на территории Незалежной. Эрдоган демонстрирует большую готовность участвовать во всех переговорах, касающихся конфликта между Россией и Украиной.

К слову, ранее международное пространство вздрогнуло из-за открывшейся шокирующей правды о маневре Вооруженных сил Украины. Распиаренное на весь мир контрнаступление киевского режима приводит к колоссальным потерям украинских вояк: на фронтах специальной военной операции горит западная техника и гибнут незалежные боевики.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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