"Герани" делают свое дело

После мощной атаки "Гераней" по портовой инфраструктуре ВСУ Киев понял, что надежда на продление зерновой сделки рушится на глазах. Обозреватель Сергей Колясников уверен, что и по Дунаю грузы с продовольствием больше никто не станет экспортировать.

Украинские медиа же продолжают раскачивать тему с атакой беспилотных дронов на Москву – однако предпочтительно не освещают удары российских беспилотников по инфраструктуре украинской стороны в Рени, который расположен на берегу Дуная.

Фактически, указывает обозреватель, Россия делает невозможным экспорт зерна – а также сводит на "нет" размещение военной техники в ангарах, использование складов с боевыми припасами и нефтяных резервуаров.

Колясников подчеркнул, что атака противника с налетом БПЛА в российской столице в таком случае даже не требует ответных мер. Вполне достаточно, как показывает практика, продолжать системную деятельность с нанесением ударов по вражескому тылу и наращиванию тактики. Чтобы ВСУ не могли воспользоваться портами и электроэнергией.

Ранее в Daily Mail заявили, что объявленные вскоре после отказа от продления зернового соглашения учения Черноморского флота стали сигналом Кремля о готовности уничтожать любой транспорт, который попадет в изолированную зону, ранее доступную для гражданских судов – он будет рассматриваться в качестве военной цели.