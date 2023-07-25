Зеленского лишили последней надежды

Зеленского лишили последней надежды
Владимир и Елена Зеленские. Фото: Dominika Zarzycka/www.globallookpress.com
"Герани" делают свое дело

После мощной атаки "Гераней" по портовой инфраструктуре ВСУ Киев понял, что надежда на продление зерновой сделки рушится на глазах. Обозреватель Сергей Колясников уверен, что и по Дунаю грузы с продовольствием больше никто не станет экспортировать.

Украинские медиа же продолжают раскачивать тему с атакой беспилотных дронов на Москву – однако предпочтительно не освещают удары российских беспилотников по инфраструктуре украинской стороны в Рени, который расположен на берегу Дуная.

Фактически, указывает обозреватель, Россия делает невозможным экспорт зерна – а также сводит на "нет" размещение военной техники в ангарах, использование складов с боевыми припасами и нефтяных резервуаров.

Колясников подчеркнул, что атака противника с налетом БПЛА в российской столице в таком случае даже не требует ответных мер. Вполне достаточно, как показывает практика, продолжать системную деятельность с нанесением ударов по вражескому тылу и наращиванию тактики. Чтобы ВСУ не могли воспользоваться портами и электроэнергией.

Ранее в Daily Mail заявили, что объявленные вскоре после отказа от продления зернового соглашения учения Черноморского флота стали сигналом Кремля о готовности уничтожать любой транспорт, который попадет в изолированную зону, ранее доступную для гражданских судов – он будет рассматриваться в качестве военной цели.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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