Киев придумал, как обзавестись истребителями побыстрее

Киев считает вопрос с передачей американских истребителей четвертого поколения F-16, с помощью которых надеется разгромить российские войска, решенным. Однако МИД Украины назвал совершенно неожиданный предлог, по которому альянс обязан предоставить ВСУ авиацию в более короткие сроки.

Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что самолеты необходимы, чтобы защищать маршрут, по которому Украина будет экспортировать сельскохозяйственную продукцию. А наличие F-16 является некой гарантией независимости от России, если отталкиваться от экспорта зерна.

"И чем скорее мы получим истребители, тем скорее будет запущен новый коридор", – высказался Кулеба.

Глава украинского МИД добавил, что Незалежная вместе с Соединенными Штатами достигла положительного решения в вопросе передачи самолетов – однако поставки займут немалое время.

А экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действующая администрация уже не может спасти Украину от краха – страной управляет совершенно некомпетентная фигура. Будучи визионером, Зеленский лишь разрушает экономику и военную промышленность. Без внешних вливаний со стороны западных партнеров Украину можно считать мертвой страной, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".