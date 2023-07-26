"В любой момент": Киев выступил с заявлением о взрыве на ЗАЭС

"В любой момент": Киев выступил с заявлением о взрыве на ЗАЭС
Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/www.globallookpress.com
Во всем заранее обвиняют российскую сторону

Министр энергетики Украины Герман Галущенко утверждает, что установленные рядом с Запорожской атомной электростанцией мины представляют опасность для объекта. Такое заявление он сделал в беседе с Politico, комментируя итоги инспекции со стороны МАГАТЭ.

Ранее глава организации Рафаэль Гросси сообщил, что в буферной зоне между внутренним и внешним периметром АЭС были обнаружены противопехотные мины, пишет Общественная служба новостей. Он подчеркнул, что подобное противоречит принципам ядерной и физической безопасности.

В Киеве утверждают, что в итоге именно это и приведет к трагическому инциденту на реакторе станции.

"Он может взорваться в любой момент; мы просто не знаем когда. Русские полностью отключили нас от систем мониторинга безопасности", – выступил с заявлением Галущенко.

При этом он указал, что доверяет данным разведки и экспертов МАГАТЭ на местах, которые утверждают, что причин для беспокойства нет. Однако факт отсутствия контроля над ЗАЭС его "настораживает". 

Ранее российская сторона сообщала, что ВСУ готовятся к захвату ядерного объекта в Запорожской области. Для этого они уже выбрали примерну дату операции – конец июля.

Источник: Politico
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