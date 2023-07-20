Захват Запорожской АЭС: что известно спецслужбам

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После произошедшего с Каховской ГЭС украинская сторона может приступить к захвату Запорожской АЭС. К этому готовятся в России, ссылаясь на данные разведки.
К примеру, по словам главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, уже в конце июля ВСУ могут решиться на форсирование Днепра для совершения военной провокации, основная цель которой – захватить контроль над ядерным объектом.
"Именно это время определено ими как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища", – приводит его слова телеканал "360".
Украинцы вступают в оппозицию таким заявлениям, продолжая настаивать, что российские военные якобы до сих пор занимаются минированием станции, размещая там тяжелую технику и пулеметные гнезда на крышах энергоблоков. Хотя ранее по результатам инспекции специалисты МАГАТЭ не обнаружили признаков подобной деятельности.
Как сообщает "Свободная пресса", на этом фоне стали поступать сообщения о стягивании подразделений ВСУ к ЗАЭС. Российским военным приходится ежедневно отражать атаки украинцев.
В "Росэнергоатоме" утверждают, что вероятность теракта на атомной станции со стороны Украины остается высокой, пишет Общественная служба новостей.
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