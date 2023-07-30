Назван мотив ночного удара Зеленского по Москве

Глава Украины захотел вывести Путина из себя

Утром, 30 июля, украинский беспилотник атаковал территорию башен Москва-Сити. Как сообщили столичные власти, фасады получили незначительные разрушения, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В Минобороны указали, что Москву атаковали три БПЛА. Один из них удалось уничтожить над территорией Одинцовского района, другие вывели из строя посредством РЭБ. В результате они упали в районе башен Москва-Сити.

Пока украинские власти никак не прокомментировали инцидент. Российская сторона уверена, что к удару имеет прямое отношение Киев, однако каким образом украинским беспилотникам удалось достичь центра столицы до конца неизвестно. Сейчас выясняется, были ли дроны запущены с украинской территории, либо действовали диверсионные группы.

Украинский режиссер Игорь Лопатенок считает, что приказ об ударе по Москве отдал лично Владимир Зеленский. Он рассказал, в чем заключается мотив украинского президента.

"Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина. С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский – актер, а Путин – государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу", – написал он в соцсетях.

По его словам, ВСУ последние два месяца терпят провалы в контрнаступлении, и террористические акты на Крымском мосту и в Москве используются для поднятия боевого духа солдат.

Ранее украинцы ударили по центру Таганрога. Местные власти сообщили о десятке пострадавших.