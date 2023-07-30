Украина требует дисквалификации российской саблистки после скандала

Украина требует дисквалификации российской саблистки после скандала
Фехтование. Фото: Serge Fedoseev/ Russian Look/ Globallookpress.com
Федерация Украины потребовала призвать россиянку к ответу

Спортивный скандал с украинской и российской саблистками набирает обороты. В разборки просят вмешаться международные надзорные органы.

Напомним, украинская саблистка Ольга Харлан в конце турнира с россиянкой Анной Смирновой отказалась пожимать ей руку, как того требовал протокол, и вместо этого ткнула перед носом соперницы саблей. В итоге россиянка больше часа сидела на стуле и ждала разрешения странной ситуации. После этого в Сети разразился настоящий скандал, украинку обвинили в неадекватном поведении. Однако свою вину Харлан не признала. 

На днях стало известно, что Украина потребовала дисквалифицировать россиянку после публикации в ее аккаунте фотографии с братом-военным. Украинская сторона утверждает, что российская саблистка якобы демонстрирует враждебность и поддержку армии России. 

В письме к Международной федерации фехтования украинцы просят лишить россиянку нейтрального статуса и запретить ей участвовать в соревнованиях.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что украинская саблистка объяснила свой странный поступок на поединке. Она мотивировала это тем, что глава FIE Эммануэль Кациадакис разрешил ей сделать подобное. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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