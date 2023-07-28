Украинская саблистка объяснила свою грубую выходку на поединке с россиянкой

Спортсменка не признает свою вину

Украинская саблистка Ольга Харлан в конце турнира с россиянкой Анной Смирновой вместо традиционного рукопожатия ткнула перед носом соперницы саблей. Украинка заявила, что глава FIE (Международной федерации фехтования) Эммануэль Кациадакис разрешил ей не жать руки россиянам, так она и поступила. При это м саблистка отметила, что не против поединков с россиянами.

Кациадакис сам предложил украинке вместо рукопожатия соприкоснуться с соперницей кончиками сабель, но выглядело это весьма грубо.

Ольга Харлан заявила, что разрешения главы организации было достаточно, чтобы она полностью ему доверилась и так и поступила. Судя по всему, сама она не придумала ничего лучше. Однако в результате ситуация вышла спорная, и по сути поединок не считался завершенным, ведь рукопожатие – протокольная его часть.

В итоге россиянка больше часа сидела на стуле и ждала, когда украинка перестанет бояться рукопожатия. В результате счет был аннулирован, а украинская саблистка была дисквалифицирована.

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