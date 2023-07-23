"Худший результат из всех": как Загитова училась в школе

"Худший результат из всех": как Загитова училась в школе
Алина Загитова. Фото: Баранов Владимир/ Globallook Press/ Globallookpress.com
Фигуристка стала не той, кем хотела

Становление олимпийской чемпионки Алины Загитовой происходило у всех на глазах. Из маленькой девочки она превратилась в элегантную молодую женщину. За свою карьеру Загитова перепробовала не только спорт, но и шоу-бизнес. 

Изначально Алина Загитова мечтала стать тренером, как Этери  Тутберидзе, и воспитывать подрастающее поколение. Будучи школьницей, она мечтала связать свое будущее со спортом в любом случае. В 2020 году она говорила в интервью, что намерена поступать в Российский государственный университет физической культуры. Потом началась эпидемия коронавируса. За несколько недель до ЕГЭ Загитова заявила, что будет поступать на спортивный менеджмент. В итоге оказалось, что ее учеба вообще косвенно связана со спортом. 

Загитова решила поступать на журналистику, что удивило многих. В августе 2020 года стало известно, что фигуристка поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. 

По результатам экзаменов Загитова оказалась на последней, 195-й строчке. Это был фактически "худший результат из всех", однако она все равно поступила на платное отделение и сейчас учится. В год она платит 330 тысяч рублей.

Фоторепортаж
Штаб Тутберидзе победил: Загитова взяла золото на чемпионате мира
Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Алина Загитова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Алина Загитова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Элизабет Турсынбаева, Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Алина Загитова, Элизабет Турсынбаева и Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Источник: Sport24 ✓ Надежный источник
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