"Худший результат из всех": как Загитова училась в школе

Фигуристка стала не той, кем хотела

Становление олимпийской чемпионки Алины Загитовой происходило у всех на глазах. Из маленькой девочки она превратилась в элегантную молодую женщину. За свою карьеру Загитова перепробовала не только спорт, но и шоу-бизнес.

Изначально Алина Загитова мечтала стать тренером, как Этери Тутберидзе, и воспитывать подрастающее поколение. Будучи школьницей, она мечтала связать свое будущее со спортом в любом случае. В 2020 году она говорила в интервью, что намерена поступать в Российский государственный университет физической культуры. Потом началась эпидемия коронавируса. За несколько недель до ЕГЭ Загитова заявила, что будет поступать на спортивный менеджмент. В итоге оказалось, что ее учеба вообще косвенно связана со спортом.

Загитова решила поступать на журналистику, что удивило многих. В августе 2020 года стало известно, что фигуристка поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

По результатам экзаменов Загитова оказалась на последней, 195-й строчке. Это был фактически "худший результат из всех", однако она все равно поступила на платное отделение и сейчас учится. В год она платит 330 тысяч рублей.