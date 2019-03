Штаб Тутберидзе победил: Загитова взяла золото на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка Алина Загитова победила на чемпионате мира в Японии, серебро досталось спортсменке из Казахстана Элизабет Турсынбаевой, последнее место на пьедестале заняла россиянка Евгения Медведева, сообщает РИА "Новости". Две программы (короткую и произвольную) победительница соревнований откатала на 237,50 балла, уточняет "МИР 24".

После чисто исполненного номера Загитова не смогла справиться с эмоциями, на ее глазах выступили слезы. Зрители, которые понимали, что перед ними чемпионка, громко зааплодировали на ее финальном вращении. Позже она поблагодарила их за поддержку.

"Спасибо моим тренерам и всем близким и родным людям, кто помогал мне в трудные моменты. Спасибо большое всем зрителям, которые пришли меня поддержать, это для меня многое значит. Аригато! Знала, что меня очень тепло встретят в Японии. Это просто сумасшедшая публика, которая нереально поддерживает и помогает даже прыгать",

– цитирует Загитову "Газета.Ru".

Эмоции переполняли и замкнувшую тройку лидеров Медведеву, ведь она уже не надеялась взойти на пьедестал, так как после короткой программы была четвертой.

Однако, безупречно откатав произвольный номер, взлетела сразу на первое место, но не смогла его удержать после выступлений главных соперниц.

🤩 How it feels when you are @JannyMedvedeva and take over the lead of #WorldFigure with a new seasons best !!



The Ladies are on 🔥🔥 !#FigureSkating pic.twitter.com/NLqW5vP2vn