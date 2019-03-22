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Штаб Тутберидзе победил: Загитова взяла золото на чемпионате мира

Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Алина Загитова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Алина Загитова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Элизабет Турсынбаева, Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Алина Загитова, Элизабет Турсынбаева и Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Принцесса льда не смогла сдержать слез

Олимпийская чемпионка Алина Загитова победила на чемпионате мира в Японии, серебро досталось спортсменке из Казахстана Элизабет Турсынбаевой, последнее место на пьедестале заняла россиянка Евгения Медведева, сообщает РИА "Новости". Две программы (короткую и произвольную) победительница соревнований откатала на 237,50 балла, уточняет "МИР 24".

Алина Загитова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС 

После чисто исполненного номера Загитова не смогла справиться с эмоциями, на ее глазах выступили слезы. Зрители, которые понимали, что перед ними чемпионка, громко зааплодировали на ее финальном вращении. Позже она поблагодарила их за поддержку.

Алина Загитова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Спасибо моим тренерам и всем близким и родным людям, кто помогал мне в трудные моменты. Спасибо большое всем зрителям, которые пришли меня поддержать, это для меня многое значит. Аригато! Знала, что меня очень тепло встретят в Японии. Это просто сумасшедшая публика, которая нереально поддерживает и помогает даже прыгать",

цитирует Загитову "Газета.Ru". 

Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Эмоции переполняли и замкнувшую тройку лидеров Медведеву, ведь она уже не надеялась взойти на пьедестал, так как после короткой программы была четвертой.

Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Однако, безупречно откатав произвольный номер, взлетела сразу на первое место, но не смогла его удержать после выступлений главных соперниц.

Напомним, Евгения является бывшей воспитанницей Этери Тутберидзе, которая тренирует Загитову. Поэтому Медведеву до сих пор относят к "штабу Тутберидзе".

Пресса внимательно следит за противостоянием спортсменок. Между тем они утверждают, что это все домыслы журналистов. На церемонии награждения в японском городе Сайтама Загитова поздравила Медведеву с медалью, крепко обняв Женю. 

Ксения АНДРЕЕВА
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