В Европе продолжают использовать грубую риторику

Руководительница главного немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок сделала дерзкое заявление в адрес российского лидера Владимира Путина. Берлин, как и многие представители европейского сообщества, продолжают использовать грубую риторику в адрес первых лиц других государств.



По словам немки, глава российского государства не проявляет готовности к диалогу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Бербок объявила, что Путин якобы демонстрирует пренебрежение к любым попыткам наладить контакт и не идет на компромиссы, даже когда речь идет о переговорах с ключевыми политическими фигурами Европы.

"Сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", – резко высказалась Бербок.

В Германии пытаются выставить ситуацию таким образом, что, мол, поведение нашего президента не только мешает дипломатическим усилиям, но и ухудшает общую ситуацию в международных отношениях.

Ранее в Германии не исключили телефонные переговоры с российской стороной, однако в Москве сообщили, что пока подобного в планах нет. Очевидно, что у Российской Федерации на данном этапе вряд ли могут быть общие темы со страной, которая продолжает воинственно поддерживать киевский режим. Тем не менее, Берлин официально не делал никаких запросов, но уже позволяет себе "обвинять" Путина.

К слову, раннее Киев расстроили плохими новостями из-за немцев.